Fmi, Gfsr: possibili nuovi attacchi di instabilità da stress tassi Agenzia askanews

Roma, 11 apr. (askanews) - Le tensioni innescate dal rialzo dei tassi di interesse delle banche centrali possono provocare 'nuovi attacchi ...Le tensioni in aumento potrebbero generare una fuoriuscita di capitali transnazionale, aumentando l’incertezza e minacciando la stabilità macrofinanziaria. Lo sostengono gli economisti del Fondo monet ...