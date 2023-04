Fiumicino, barca a fuoco in balia delle onde nel porto canale: il punto sulle indagini (Di martedì 11 aprile 2023) Fiumicino – Sono indagini a 360 gradi quelle condotte dalle forze dell’ordine assieme agli uomini e alle donne della Guardia Costiera di Fiumicino, che nella notte tra Pasqua e Pasquetta sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio divampato su un peschereccio della piccola pesca. La sala operativa dei vigili del fuoco è stata allertata poco prima di mezzanotte. La barca in questione era ormeggiata a ridosso del Ponte 2 Giugno. Operazioni davvero complesse, quelle di spegnimento, a causa del fatto che le fiamme hanno bruciato i cavi di ormeggio ed il mezzo in fiamme è andato alla deriva lungo il canale. Ben due le squadre dei pompieri intervenute assieme al personale della squadra sommozzatori e della Capitaneria di porto e del commissariato di Polizia di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 11 aprile 2023)– Sonoa 360 gradi quelle condotte dalle forze dell’ordine assieme agli uomini e alle donne della Guardia Costiera di, che nella notte tra Pasqua e Pasquetta sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio divampato su un peschereccio della piccola pesca. La sala operativa dei vigili delè stata allertata poco prima di mezzanotte. Lain questione era ormeggiata a ridosso del Ponte 2 Giugno. Operazioni davvero complesse, quelle di spegnimento, a causa del fatto che le fiamme hanno bruciato i cavi di ormeggio ed il mezzo in fiamme è andato alla deriva lungo il. Ben due le squadre dei pompieri intervenute assieme al personale della squadra sommozzatori e della Capitaneria die del commissariato di Polizia di ...

