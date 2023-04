Fiori d’arancio per l’amata attrice italiana | le nozze dopo due anni di fidanzamento

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 aprile 2023) L’stella del cinema e della tv italiano si sposerà a luglio, la proposta è arrivata pochi giorni fa nella splendida cornice di Positano, perla della costiera amalfitana. Racconta l’: “Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria stile’50, bellissima. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto. Qualcuno deve avere pensato che ci stessimo lasciando”. “Però era una cosa così sognata e desiderata, che sembrava impossibile e che si stava avverando. L’anello non l’ho guardato neanche, credo di averlo vistopiù di un’ora”. Lesono in programma in Campania, per i dettagli bisognerà attendere per un figlio forse meno. L’infatti non ha nascosto il desiderio di ...