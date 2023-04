Fiorentina, Kouamé: «Sappiamo che possiamo vincere un trofeo» (Di martedì 11 aprile 2023) Fiorentina, le parole di Christian Kouamé in vista della sfida di Conference League contro il Lech Poznan di giovedì sera In occasione della sfida di Conference League contro il Lech Poznan, l’attaccante della Fiorentina, Christian Kouamé, ha parlato al giornale polacco Przeglad Sportowy. Di seguito le sue parole. «Sappiamo di avere una grande occasione questa stagione di vincere un trofeo. Ci penso soprattutto in ambito europeo, sarebbe speciale. Le partite in Conference sono tutte difficili, specialmente arrivati a questo punto della competizione. Le gare in trasferta, inoltre, sono sempre molto complicate, come ha dimostrato il Sivasspor. Siamo in un buon momento. Rispetto all’inizio di stagione siamo più fiduciosi, prima eravamo nervosi, soprattutto perché ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023), le parole di Christianin vista della sfida di Conference League contro il Lech Poznan di giovedì sera In occasione della sfida di Conference League contro il Lech Poznan, l’attaccante della, Christian, ha parlato al giornale polacco Przeglad Sportowy. Di seguito le sue parole. «di avere una grande occasione questa stagione diun. Ci penso soprattutto in ambito europeo, sarebbe speciale. Le partite in Conference sono tutte difficili, specialmente arrivati a questo punto della competizione. Le gare in trasferta, inoltre, sono sempre molto complicate, come ha dimostrato il Sivasspor. Siamo in un buon momento. Rispetto all’inizio di stagione siamo più fiduciosi, prima eravamo nervosi, soprattutto perché ...

