Finale Coppa Italia Serie C | il Vicenza batte la Juventus U23 | 3-2 firmato Ferrari-Cappelletti

Il Vicenza vince la Coppa Italia di Serie C al termine di una Finale di ritorno al cardiopalma contro la Juventus U23 che ha messo di tutto per ribaltare il match dell'andata terminato per 0-1 per i vicentini. La Juventus U23 va in vantaggio due volte cercando di rimandare la partita almeno ai tempi supplementari, ma un colpo di testa di Cappelletti ed il solito bomber Ferrari portano la Coppa a Vicenza. Il primo tempo si apre difatti al minuto numero quando Sekulov stappa il match portando avanti la Juventus U23 e facendo sperare ai suoi compagni ad una rimonta. Il Vicenza non si fa però intimorire dalla doccia gelata arrivata all'alba del match e cerca ...

