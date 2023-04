Film di Netflix L’abbinamento perfetto

Leggi su serietvinpillole

(Di martedì 11 aprile 2023) Ildiè disponibile in streaming dal 19 maggio 2022. Tra i protagonisti troviamo Victoria Justice, Adam Demos. Trama diLola è una giovane donna che lavora in un’azienda di importazione di vini a Los Angeles. Decisa a mettersi in proprio, cerca di ottenere il contratto di una importante azienda vinicola australiana. Tuttavia, per farlo, deve lavorare nella fattoria come tuttofare. Durante il soggiorno, Lola incontra un uomo brusco ma affascinante e se ne innamora. Dopo aver avuto delle frizioni con i suoi superiori, Lola lascia il suo lavoro e si trasferisce in Australia per cercare di conquistare il cliente che potrebbe far decollare la sua nuova agenzia. Accolta da una famiglia benestante, Lola trascorre del tempo ...