Figli omogenitoriali, la procura di Padova chiede gli atti all'anagrafe: cosa può accadere (Di martedì 11 aprile 2023) Il Tribunale potrebbe decidere la nullità delle iscrizioni effettuate dal sindaco di centrosinistra. Progressisti sulle barricate: sfruttando il caso chiedono al Parlamento di legiferare sul fatto compiuto Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 aprile 2023) Il Tribunale potrebbe decidere la nullità delle iscrizioni effettuate dal sindaco di centrosinistra. Progressisti sulle barricate: sfruttando il caso chiedono al Parlamento di legiferare sul fatto compiuto

Figli di coppie omogenitoriali, la Procura di Padova chiede gli atti di trascrizione. Il sindaco: "I bimbi vengono prima di tutto" Il braccio di ferro sulle trascrizioni dei figli di coppie omogenitoriali continua. L'ultima mossa è quella della Procura di Padova che ha avanzato all'amministrazione la richiesta di ricevere gli atti di iscrizione all'anagrafe di tutti i ... Procura Padova chiede atti anagrafe su figli coppie gay PADOVA, 11 APR La Procura di Padova ha chiesto al ...all'anagrafe dei figli di ...di figli di coppie omogenitoriali ... Padova, Procura chiede al Comune gli atti delle iscrizioni all'anagrafe dei figli di coppie gay Così come accaduto a Milano , anche la Procura di Padova ha chiesto al ...figli di ...di figli di coppie omogenitoriali ... Il braccioferro sulle trascrizioni deicoppiecontinua. L'ultima mossa è quella dellaPadova che ha avanzato all'amministrazionerichiestaricevere gli attiiscrizione all'anagrafetutti i ...PADOVA, 11 APRPadova ha chiesto al ...all'anagrafe dei...coppie...Così come accaduto a Milano , anchePadova ha chiesto al ......coppie...