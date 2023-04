Figli famiglie arcobaleno, procura Padova chiede atti registrazione: “Saranno valutate” (Di martedì 11 aprile 2023) Scarpa (Pd): "Parlamento se ne occupi, bambini rischiano di perdere legalmente un genitore" “Non si può più aspettare: il Parlamento legiferi con urgenza sulla registrazione dei Figli di coppie omogenitoriali e monogenitoriali”. Lo dice la deputata del Pd Rachele Scarpa a proposito della decisione della procura di Padova di chiedere al Comune gli atti delle iscrizioni all’anagrafe dei Figli di coppie gay, per sottoporli a valutazione del Tribunale. “Lasciare che la carenza normativa sul tema condizioni il destino di bambine e bambini, rischiando di far legalmente perdere loro un genitore con cui sono cresciuti per anni, significa negare i diritti fondamentali dei minori -prosegue Scarpa-. Questo rischio rappresenta un’imperdonabile e brutale distorsione ed è frutto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 aprile 2023) Scarpa (Pd): "Parlamento se ne occupi, bambini rischiano di perdere legalmente un genitore" “Non si può più aspettare: il Parlamento legiferi con urgenza sulladeidi coppie omogenitoriali e monogenitoriali”. Lo dice la deputata del Pd Rachele Scarpa a proposito della decisione delladidire al Comune glidelle iscrizioni all’anagrafe deidi coppie gay, per sottoporli a valutazione del Tribunale. “Lasciare che la carenza normativa sul tema condizioni il destino di bambine e bambini, rischiando di far legalmente perdere loro un genitore con cui sono cresciuti per anni, significa negare i diritti fondamentali dei minori -prosegue Scarpa-. Questo rischio rappresenta un’imperdonabile e brutale distorsione ed è frutto ...

