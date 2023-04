Figli di coppie omogenitoriali | la Procura di Padova chiede gli atti di trascrizione Il sindaco | «I bimbi vengono prima di tutto»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Procura di Padova chiede gli atti all'anagrafe dei figli delle coppie gay. Sono 32 i bambini registrati dal 2017… - ZanAlessandro : La Ministra Roccella ha appena confermato in Parlamento di voler continuare a discriminare i figli delle famiglie a… - repubblica : Figli di coppie gay, la procura di Padova chiede al Comune gli atti delle trascrizioni all'anagrafe: potrebbero ess… - MassimoChiaram7 : RT @Agenzia_Ansa: La Procura di Padova chiede gli atti all'anagrafe dei figli delle coppie gay. Sono 32 i bambini registrati dal 2017 ad og… - AnnaritaNinni : Procura Padova chiede atti anagrafe su figli coppie gay - Ultima Ora - ANSA -

La Procura di Padova ha chiesto al Comune gli atti delle iscrizioni all'anagrafe deidigay, per sottoporli a valutazione del Tribunale. Si tratta dei casi di 33 bambini, tutti didi mamme, registrati dal 2017, da quando l'amministrazione di centro - sinistra ha ...19.30gay, Procura chiede atti La Procura di Padova ha chiesto al Comune gli atti delle iscrizioni all'anagrafe deidigay, per sottoporli a valutazione del Tribunale. Si tratta ......dei propri", ha dichiarato la ministra della Giustizia di Budapest. Una visione simile trapela dal rifiuto della destra italiana di riconoscere il certificato Ue di filiazione per le...

Figli coppie gay, la procura di Padova chiede gli atti delle iscrizioni all'anagrafe TGCOM

Roma, 11 apr (Adnkronos) – La Procura di Padova ha richiesto al Comune gli atti delle iscrizioni all’anagrafe dei figli di coppie omosessuali, per sottoporli a valutazione del Tribunale. “Non si può p ...PADOVA - La Procura di Padova ha chiesto al Comune gli atti delle iscrizioni all'anagrafe dei figli di coppie gay, per sottoporli a valutazione del Tribunale. Si tratta dei casi di 33 bambini, tutti d ...