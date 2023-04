Figli di coppie omogenitoriali a Padova | la procura chiede gli atti al Comune per l’annullamento Il sindaco | “I bimbi prima di tutto”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : La Ministra Roccella ha appena confermato in Parlamento di voler continuare a discriminare i figli delle famiglie a… - Agenzia_Ansa : La Procura di Padova chiede gli atti all'anagrafe dei figli delle coppie gay. Sono 32 i bambini registrati dal 2017… - LaStampa : Koen Lenaerts: “L’Unione Europea tutela i diritti dei figli delle coppie gay, gli Stati membri si adeguino” - AnnaMaritati : RT @SecolodItalia1: Figli di coppie gay, la Procura di Padova chiede gli atti al Comune: a rischio annullamento 33 casi - LadyAfro17 : RT @ProVitaFamiglia: ?? La Procura di Padova potrebbe annullare le trascrizioni dei “figli” di coppie gay Leggi qui?? #Padova #famigliearc… -

Questo calo, spiega Istat, è dovuto solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia dellead avere: tra le cause pesano molto sia il calo dimensionale sia il progressivo invecchiamento ...Il braccio di ferro sulle trascrizioni deidiomogenitoriali continua. L'ultima mossa è quella della Procura di Padova che ha avanzato all'amministrazione la richiesta di ricevere gli atti di iscrizione all'anagrafe di tutti i ...PADOVA, 11 APR La Procura di Padova ha chiesto al Comune gli atti delle iscrizioni all'anagrafe deidigay, per sottoporli a valutazione del Tribunale. L'iniziativa è stata confermata all'ANSA da fonti autorevoli. Gli atti riguardano tutte le iscrizioni didiomogenitoriali ...

Figli coppie gay, la procura di Padova chiede gli atti delle iscrizioni all'anagrafe TGCOM

“Non si può più aspettare: il Parlamento legiferi con urgenza sulla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali e monogenitoriali”. Lo dice la deputata del Pd Rachele Scarpa a proposito della ...I documenti riguardano tutte le iscrizioni di figli di famiglie omogenitoriali registrate dal 2017, da quando cioè l'amministrazione di ...