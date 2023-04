Figli di coppie gay | Procura di Padova chiede atti su registrazioni all' anagrafe

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radicali : La Procura di Padova ha chiesto gli atti di registrazioni dei figli delle coppie dello stesso sesso, come fatto anc… - Agenzia_Ansa : La Procura di Padova chiede gli atti all'anagrafe dei figli delle coppie gay. Sono 32 i bambini registrati dal 2017… - ultimora_pol : #PiùEu - #Radicali: “La Procura di Padova ha chiesto gli atti delle registrazioni dei figli di coppie dello stesso… - StellaSirio60 : RT @Open_gol: Il Tribunale potrebbe arrivare a decidere la nullità dei documenti di registrazione all'anagrafe di 32 tra bambini e bambine… - OnlyHipStarr : RT @creTania_: Non parliamo poi di quello che Ezio Greggio ha detto dei genitori adottivi, una cosa di una gravità assoluta, veramente ci v… -

Leggi anche Negati i diritti aidellegay: l'Italia come l'Ungheria L'Italia di Meloni sposa l'omofobo Orban che discrimina gay, lesbiche e transgender Un viaggio nella capitale russa ...'La Procura di Padova ha chiesto al Comune gli atti delle iscrizioni all'anagrafe deidigay dal 2017, per sottoporli a valutazione del Tribunale. Non si può più aspettare. Il Parlamento legiferi con urgenza sulla registrazione deidiomogenitoriali e ...Aperto a tutte lesposate o conviventi con, senza distinzione di credo religioso. Offre gli strumenti necessari per ritrovare una relazione d'amore all'interno del proprio matrimonio. L'...

Figli coppie gay, la procura di Padova chiede gli atti delle iscrizioni all'anagrafe TGCOM

Sui figli delle coppie gay, la procura di Padova ha chiesto al Comune gli atti delle iscrizioni all'anagrafe per sottoporli a valutazione del Tribunale.Agenzia Sono 32 i bambini registrati dal 2017 ad oggi – La Procura di Padova ha chiesto al Comune gli atti delle iscrizioni all’anagrafe dei figli di coppie gay, per sottoporli a… Leggi ...