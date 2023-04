Figli di coppie gay, la Procura di Padova indaga sul Comune: verso l’annullamento di 33 “registrazioni” (Di martedì 11 aprile 2023) La Procura di Padova ha chiesto al Comune gli atti delle iscrizioni all’anagrafe dei Figli di coppie gay, per sottoporli a valutazione del Tribunale. Gli atti riguardano tutte le iscrizioni di Figli di coppie omogenitoriali registrate dal 2017, da quando cioè l’amministrazione di centrosinistra ha scelto questa strada. Secondo Il Gazzettino si tratta dei casi di 33 bambini, tutti di coppie di mamme, gli ultimi firmati dallo stesso sindaco Sergio Giordani. In linea teorica il Tribunale potrebbe arrivare a deciderne la nullità. LEGGI ANCHE Famiglie arcobaleno a Milano tra "Bella Ciao" e pugni chiusi. E la Pascale ruba la scena alla Schlein Utero in affitto, Fassina striglia Pd e M5s e cita Gramsci contro "la vendita delle ovaie di fanciulle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 aprile 2023) Ladiha chiesto algli atti delle iscrizioni all’anagrafe deidigay, per sottoporli a valutazione del Tribunale. Gli atti riguardano tutte le iscrizioni didiomogenitoriali registrate dal 2017, da quando cioè l’amministrazione di centrosinistra ha scelto questa strada. Secondo Il Gazzettino si tratta dei casi di 33 bambini, tutti didi mamme, gli ultimi firmati dallo stesso sindaco Sergio Giordani. In linea teorica il Tribunale potrebbe arrivare a deciderne la nullità. LEGGI ANCHE Famiglie arcobaleno a Milano tra "Bella Ciao" e pugni chiusi. E la Pascale ruba la scena alla Schlein Utero in affitto, Fassina striglia Pd e M5s e cita Gramsci contro "la vendita delle ovaie di fanciulle ...

