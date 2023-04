FIFA 23: candidati POTM marzo Ligue 1 (Di martedì 11 aprile 2023) L’UNFP, l’associazione dei calciatori professionisti francesi, ha da poco annunciato i nomi dei 3 candidati al POTM di marzo della Ligue 1 Uber Eats, il premio come giocatore del mese del campionato francese! Nos trois mousquetaires n'ont pas hésité à dégainer plus vite que leur ombre en ce mois de mars : A?t?h?o?s?,? ?P?o?r?t?o?s? ?e?t? ?A?r?a?m?i?s? Wahi, Balogun et Openda Votez pour votre favori ici : https://t.co/holN4l3QpC #TropheesUNFP pic.twitter.com/b7GoCFzaqZ— UNFP (@UNFP) April 11, 2023 A contendersi il premio saranno: Lois Opena (Lens) Elye Wahi (Montpellier) Folarin Balogun (Reims) E’ possibile esprimere la propria preferenza sul sito ufficiale https://www.tropheesunfp.com/ La prossima settimana, dopo che sarà stato annunciato il vincitore verrà rilasciata su FIFA 23 una ... Leggi su imiglioridififa (Di martedì 11 aprile 2023) L’UNFP, l’associazione dei calciatori professionisti francesi, ha da poco annunciato i nomi dei 3aldidella1 Uber Eats, il premio come giocatore del mese del campionato francese! Nos trois mousquetaires n'ont pas hésité à dégainer plus vite que leur ombre en ce mois de mars : A?t?h?o?s?,? ?P?o?r?t?o?s? ?e?t? ?A?r?a?m?i?s? Wahi, Balogun et Openda Votez pour votre favori ici : https://t.co/holN4l3QpC #TropheesUNFP pic.twitter.com/b7GoCFzaqZ— UNFP (@UNFP) April 11, 2023 A contendersi il premio saranno: Lois Opena (Lens) Elye Wahi (Montpellier) Folarin Balogun (Reims) E’ possibile esprimere la propria preferenza sul sito ufficiale https://www.tropheesunfp.com/ La prossima settimana, dopo che sarà stato annunciato il vincitore verrà rilasciata su23 una ...

