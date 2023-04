Fiat B-Suv - La nuova 600 è pronta per il debutto (Di martedì 11 aprile 2023) Nella fabbrica di Tychy tutto è pronto per l'avvio della produzione della seconda elettrica compatta "Made in Poland": dopo la Jeep Avenger è infatti attesa a brevissimo la B-Suv marchiata Fiat, a cui seguirà poi anche una baby Alfa Romeo. In molti sono portati a pensare che il nuovo modello del marchio torinese, in particolare, sia l'erede diretta della 500X. Ma le strategie potrebbero essere più complesse e articolate di così. In ogni caso, lo scopriremo a breve: sulla base delle informazioni in nostro possesso, di cui vi parliamo qui in anteprima, la nuova piccola Suv dovrebbe farsi vedere nel mese di luglio. Potrebbe chiamarsi 600. O ancora 500? Secondo fonti francesi, il prossimo modello della Fiat potrebbe chiamarsi 600, recuperando così una denominazione cara al marchio italiano. Ma non esistono certezze al riguardo: è a sua ... Leggi su quattroruote (Di martedì 11 aprile 2023) Nella fabbrica di Tychy tutto è pronto per l'avvio della produzione della seconda elettrica compatta "Made in Poland": dopo la Jeep Avenger è infatti attesa a brevissimo la B-Suv marchiata, a cui seguirà poi anche una baby Alfa Romeo. In molti sono portati a pensare che il nuovo modello del marchio torinese, in particolare, sia l'erede diretta della 500X. Ma le strategie potrebbero essere più complesse e articolate di così. In ogni caso, lo scopriremo a breve: sulla base delle informazioni in nostro possesso, di cui vi parliamo qui in anteprima, lapiccola Suv dovrebbe farsi vedere nel mese di luglio. Potrebbe chiamarsi 600. O ancora 500? Secondo fonti francesi, il prossimo modello dellapotrebbe chiamarsi 600, recuperando così una denominazione cara al marchio italiano. Ma non esistono certezze al riguardo: è a sua ...

