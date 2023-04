Feyenoord, Gimenez: «Contro la Roma sarà come una finale» (Di martedì 11 aprile 2023) Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista del match di giovedì Contro la Roma Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista del match di giovedì Contro la Roma. PAROLE – «Ora abbiamo sei partite da affrontare come finali. Sono le ultime di questa stagione e anche le più importanti per noi. Contro la Roma sarà una di queste finali. Dovremo Controllare la partita e assicurarci di passare in vantaggio. Giochiamo in casa e penso che la Roma capirà cosa sia il de Kuip». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Santiago, attaccante del, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista del match di giovedìlaSantiago, attaccante del, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista del match di giovedìla. PAROLE – «Ora abbiamo sei partite da affrontarefinali. Sono le ultime di questa stagione e anche le più importanti per noi.launa di queste finali. Dovremollare la partita e assicurarci di passare in vantaggio. Giochiamo in casa e penso che lacapirà cosa sia il de Kuip». L'articolo proviene da Calcio News 24.

