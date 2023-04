Festival Filosofico del Sannio | giovedì Lectio Magistralis di Curi e Casertano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Giovedi 13 Aprile 2023, alle ore 15,00 si terrà presso l'Auditorium Sant'.Agostino, il dodicesimo appuntamento del 9°del, organizzato dall'Associazione culturale filosofica "Stregati da Sophia". Lasaranno affidate: al prof. Umbertoe al prof. GiovanniIl prof. Umbertosvilupperà il tema " Libertà e liberazione ". Il mito della caverna, raccontato nel VII libro della "Repubblica" dimostra che la libertà non è una condizione statica, acquisita una volta per tutte, ma coincide piuttosto con un processo, secondo il quale non è possibile libertà se non come processo di liberazione, in stretta connessione con la nozione di verità.