Festa rovinata in casa Juve, giocatore a muso duro con Allegri. Lite furibonda, i dettagli (Di martedì 11 aprile 2023) Archiviata, ma non ancora digerita, la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, la Pasquetta della Juventus doveva rappresentare una Festa in famiglia. Allenamento davanti a più di trecento tifosi, giro di autografi e, per concludere, una deliziosa grigliata che ha coinvolto staff tecnico, calciatori e rispettive famiglie. Ma di mezzo c'è stato un litigio che ha in parte guastato il clima disteso: quello tra Leandro Paredes e il suo allenatore, Max Allegri. Il centrocampista argentino, in base a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, già durante la partitella sarebbe apparso visibilmente nervoso, atteggiamento certificato anche da un'entrata tutt'altro che amichevole su Szczesny. Ma è solo al rientro negli spogliatoi che avrebbe sfogato tutta la sua frustrazione per lo scarsissimo impiego che il tecnico livornese gli sta ...

