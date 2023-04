Ferrovie dello Stato: ' La nuova guida del Gruppo comincia a produrre i primi significativi risultati' (Di martedì 11 aprile 2023) Sono decisamente positivi i conti delle Ferrovie dello Stato che emergono dalla relazione finanziaria approvata il 6 aprile dal Consiglio d'amministrazione: numeri che che mostrano un aumento sia dei ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 11 aprile 2023) Sono decisamente positivi i conti delleche emergono dalla relazione finanziaria approvata il 6 aprile dal Consiglio d'amministrazione: numeri che che mostrano un aumento sia dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ryuseiken999 : @QLexPipiens Ha più ritardo delle ferrovie dello stato - BarabottiChiara : RT @mareluna2022: 06/12 “Posso?” “Devi” “Il mio uomo” “Che buon profumo” Ma no, lei non stava sotto un treno. Lei stava già sotto tutte l… - Prelemi14096385 : RT @mareluna2022: 06/12 “Posso?” “Devi” “Il mio uomo” “Che buon profumo” Ma no, lei non stava sotto un treno. Lei stava già sotto tutte l… - lor75bg : RT @mareluna2022: 06/12 “Posso?” “Devi” “Il mio uomo” “Che buon profumo” Ma no, lei non stava sotto un treno. Lei stava già sotto tutte l… - BiasiErika : RT @mareluna2022: 06/12 “Posso?” “Devi” “Il mio uomo” “Che buon profumo” Ma no, lei non stava sotto un treno. Lei stava già sotto tutte l… -