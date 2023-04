Ferrari e Samsung Display, accordo sulla tecnologia degli schermi OLED per le Rosse di domani (Di martedì 11 aprile 2023) L’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, ed il suo omologo della Samsung Display JS Choi, hanno firmato oggi un memorandum d’intesa per lo sviluppo di soluzioni specifiche all’avanguardia per i futuri modelli di Maranello. L’azienda coreana, leader nella produzione di schermi OLED dal peso e dalle dimensioni ridotte, contribuirà dunque a integrare tecnologie allo stato dell’arte nelle Rosse che verranno, con lo scopo di renderne ancora più unica l’esperienza di guida. “Nel settore del lusso è fondamentale riuscire a portare l’esperienza del cliente a livelli sempre più alti. Il partenariato strategico avviato oggi con Samsung Display, volto allo sviluppo di soluzioni ad hoc per Display OLED a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) L’amministratore delegato della, Benedetto Vigna, ed il suo omologo dellaJS Choi, hanno firmato oggi un memorandum d’intesa per lo sviluppo di soluzioni specifiche all’avanguardia per i futuri modelli di Maranello. L’azienda coreana, leader nella produzione didal peso e dalle dimensioni ridotte, contribuirà dunque a integrare tecnologie allo stato dell’arte nelleche verranno, con lo scopo di renderne ancora più unica l’esperienza di guida. “Nel settore del lusso è fondamentale riuscire a portare l’esperienza del cliente a livelli sempre più alti. Il partenariato strategico avviato oggi con, volto allo sviluppo di soluzioni ad hoc pera ...

