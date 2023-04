Ferrari - Accordo con Samsung per i display Oled

(Di martedì 11 aprile 2023) Laha firmato un memorandum d'intesa con. L'azienda coreana fornirà iper i prossimi modelli della Casa del Cavallino, sviluppando prodotti esclusivi. Gli schermi curvi di questo tipo permetteranno di ottimizzare ingombri e peso, aprendo nuove possibilità per la progettazione degli interni e per l'interfaccia utente. Schermicurvi per ledi domani. In occasione della firma dell', siglato in Corea dal ceo Benedetto Vigna, lanon ha svelato quale sarà il modello scelto per portare al debutto questa tecnologia e per il momento non è stata fornita una data di lancio.

Schermi Oled curvi per ledi domani. In occasione della firma dell', siglato in Corea dal ceo Benedetto Vigna, lanon ha svelato quale sarà il modello scelto per portare al ......premium di nuova generazione per i nuovi modelli della casa La cerimonia della firma trae l'azienda coreana si è tenuta presso il complesso di produzione Asan di Samsung . Con l'...' Una volta tanto tutte le squadre erano concordi - ha affermato il team principal diFred Vasseur , in occasione di una conferenza stampa che ha avuto luogo a Maranello - il format sarà ...

Schermi Oled curvi per le Ferrari di domani. In occasione della firma dell'accordo, siglato in Corea dal ceo Benedetto Vigna, la Ferrari non ha svelato quale sarà il modello scelto per portare al ...