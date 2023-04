Ferie, se autorizzate prima di entrare in malattia non serve il rientro in servizio. Lo dice l’Aran (Di martedì 11 aprile 2023) Che succede se usufruisco di alcuni giorni di Ferie, precedentemente autorizzate, in mezzo a due certificati medici? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 aprile 2023) Che succede se usufruisco di alcuni giorni di, precedentemente, in mezzo a due certificati medici? L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Ferie, se autorizzate prima di entrare in malattia non serve il rientro in servizio. Lo dice l’Aran -