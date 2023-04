Fedez un anno fa | “A Dubai mai più | è Disneyland con i cadaveri” Ma ci passa la Pasqua

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma, 11 apr –va a. E fin qui, non ci sarebbe niente di strano o di male. Peccato che il cantante abbia fatto l’ennesima figurella pubblica, viste le sue dichiarazioni di unfa.unfa: “Non ci tornerò mai più” Unfa, durante il podcast “Muschio Selvaggio”aveva definitouna “con isotto al tappeto”, praticamente giurando di non volerci tornare mai più.no circa 365 giorni eva in vacanza a, ovviamente con consorte al seguito. Insomma, una protesta sentita, quella del cantante, anche capace di tenere viva la memoria a breve termine, dal momento che un ...

Stavolta la bufera è nata perché unfa, in una puntata del podcast 'Muschio Selvaggio',aveva dichiarato che non sarebbe mai più tornato negli Emirati perché a suo dire la città è una '...La coerenza proprio sconosciuta'; 'Pensati coerente'; 'La coerenza è tutto nella vita'; 'Quindi i paladini dei diritti #LGBTQIA vanno in vacanza a #Dubai dopo che #l'ha definita #Disneyland con ...Un progetto portato avanti anche l'seguente, per chiudere con un totale di quasi duecento date ... nel cui roster sono presenti: Laura Pausini, Ligabue, Ivana Spagna,, Paola e Chiara, Robert ...

che l'ha scelta come destinazione per inaugurare l'anno nuovo. Per quanto riguarda Fedez e Chiara Ferragni, loro hanno trascorso a Dubai il Capodanno 2020 insieme al piccolo Leone, quando Vittoria non ...Scoppia così una bufera social contro Fedez. Quest’anno in occasione delle vacanze di Pasqua, la famiglia Lucia-Ferragni ha scelto Dubai come meta per le loro giornate di relax. Dubai è una meta molto ...