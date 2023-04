Federico Fashion Style dai carabinieri per Pasqua: “Dov’è mia figlia?” (Di martedì 11 aprile 2023) É guerra tra Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, e la ex compagna Letizia Porcu per la bimba Federico Fashion Style avrebbe voluto trascorrere la Pasqua con sua figlia, invece è finito dai carabinieri. Ha trascorso il pranzo di Pasqua da solo con l’intenzione poi di andare a prendere sua figlia e trascorrere con lei il giorno di festa. Ma una volta arrivato sotto casa dell’ex compagna, Letizia Porcu, con la quale la bimba vive, ha citofonato e non gli avrebbe risposto nessuno. Da qui la decisione del parrucchiere dei vip di recarsi dai carabinieri per far valere i propri diritti. Una volta davanti alla caserma, Federico si è fatto una foto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 aprile 2023) É guerra traLauri, in arte, e la ex compagna Letizia Porcu per la bimbaavrebbe voluto trascorrere lacon sua, invece è finito dai. Ha trascorso il pranzo dida solo con l’intenzione poi di andare a prendere suae trascorrere con lei il giorno di festa. Ma una volta arrivato sotto casa dell’ex compagna, Letizia Porcu, con la quale la bimba vive, ha citofonato e non gli avrebbe risposto nessuno. Da qui la decisione del parrucchiere dei vip di recarsi daiper far valere i propri diritti. Una volta davanti alla caserma,si è fatto una foto ...

