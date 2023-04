Federico Fashion Style dai carabinieri il giorno di Pasqua | Sono stufo | mi sto ammalando per questa situazione

(Di martedì 11 aprile 2023) L'hair stylist ha denunciato la ex moglie Letizia Porcu, per non avergli fatto vedere la figlia secondo gli accordi stabiliti.

L'hair stylist ha denunciato la ex moglie Letizia Porcu, per non avergli fatto vedere la figlia secondo gli accordi stabiliti.Federico Fashion Style ha dovuto sporgere denuncia ai carabinieri il giorno di Pasquetta dopo il furto avvenuto nell’appartamento di sua mamma. “Triste Pasquetta oggi – ha raccontato il parrucchiere ...