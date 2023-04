Federica Pellegrini in Sicilia, vacanze con polemiche alla Scala dei Turchi (Di martedì 11 aprile 2023) Federica Pellegrini ha trascorso la Pasqua in Sicilia con la famiglia. Ospitata in un resort di Sciacca la campionessa di nuoto ha mostrato sui social le bellezze che ha visitato dalla Valle dei Templi di Agrigento alla Scala dei Turchi. Proprio la marna bianca, il cui accesso è interdetto ai turisti, è stata oggetto di polemiche. In un selfie la nuotatrice ha mostrato il tratto di costa con la gente arrampicata nonostante i divieti. “Non abbiamo capito se vietato l’accesso era solo per noi o per tutti” ha scritto. La Scala dei Turchi violata, polemiche e divieti Federica Pellegrini durante il suo tour Siciliano con mamma, papà e il fratello ... Leggi su blog.libero (Di martedì 11 aprile 2023)ha trascorso la Pasqua incon la famiglia. Ospitata in un resort di Sciacca la campionessa di nuoto ha mostrato sui social le bellezze che ha visitato dValle dei Templi di Agrigentodei. Proprio la marna bianca, il cui accesso è interdetto ai turisti, è stata oggetto di. In un selfie la nuotatrice ha mostrato il tratto di costa con la gente arrampicata nonostante i divieti. “Non abbiamo capito se vietato l’accesso era solo per noi o per tutti” ha scritto. Ladeiviolata,e divietidurante il suo tourno con mamma, papà e il fratello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... live_palermo : La replica del sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, non si è fatta attendere: “L'amministrazione comunale avvierà… - leggoit : #federica pellegrini, la foto alla #scala dei turchi fa scoppiare la #polemica: «Accesso vietato? Non l'abbiamo cap… - SteZ_21 : @SaraImperfetta Ti ricordi la pubblicità 'cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota' questa foto la potremmo chi… - followedfears : federica pellegrini che fa pechino express con la maglia di vasco rossi io ho già da tempo scelto la mia squadra del cuore - ILOVEPACALCIO : Federica Pellegrini in vacanza in Sicilia polemizza sulla Scala dei Turchi: 'Il divieto è solo per noi?' - Ilovepal… -