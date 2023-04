Federica Abbate | il nuovo singolo è La pioggia prima di cadere feat Mr Rain

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 11 aprile 2023) Ladiè ilbrano direalizzato in collaborazione con Mr.Fuori da venerdì 14 aprile su tutte le piattaforme digitali Ladiper Carosello Records/Epic, ilbrano direalizzato in collaborazione con Mr.. Ladicoincide con uno dei momenti di crescita più complessi che ho attraversato in quanto “donna”, parla di quella fase di “limbo” dove dentro di te hai tutte le risposte che cerchi ma continui a farti domande. Hai la consapevolezza che una storia sia finita, che quella ...