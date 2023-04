“Fantastico | c’è anche lei” Isola dei Famosi 2023 | annunciata la nuova bellissima concorrente

Leggi su tuttivip

(Di martedì 11 aprile 2023) Il suo profilo Instagram conta decine di migliaia di ammiratori ed è già carico di foto di spiagge e mare da sogno. Certo, le coste hondurene saranno altrettanto se non più affascinanti, però, celeranno non poche criticità per i concorrenti de L’dei. Tra questi, un altro bell’acquisto è stato confermato. Il suo nome già era stato chiacchierato settimane fa, poi però sembrava non essersene fatto più nulla e il cast de L’deidi Ilary Blasi sembrava aver escluso la naufraga. Però, ora, sulla pagina ufficiale del format si è riparlato di lei in via ufficiale. Rappresentò l’Italia a Miss Mondo, adesso vivrà in Honduras. L’deiuna...