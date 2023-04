Fantacalcio, che flop: quanti nomi illustri e budget sprecati (Di martedì 11 aprile 2023) La 30esima giornata del campionato si sta avvicinando: evitiamo di schierare questi cinque calciatori. Sono dei flop. Nei piani originali avrebbero dovuto rappresentare un valore aggiunto per le rispettive squadre. Invece tra pochi bonus, prestazioni negative ed impiego con il contagocce si sono rivelati degli autentici flop di mercato. Parliamo di 5 specifici giocatori, finiti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 11 aprile 2023) La 30esima giornata del campionato si sta avvicinando: evitiamo di schierare questi cinque calciatori. Sono dei. Nei piani originali avrebbero dovuto rappresentare un valore aggiunto per le rispettive squadre. Invece tra pochi bonus, prestazioni negative ed impiego con il contagocce si sono rivelati degli autenticidi mercato. Parliamo di 5 specifici giocatori, finiti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : #Fantacalcio, che flop in Serie A: #Paredes, #Lukaku, #Belotti, #Ndombele e #Petagna dietro la lavagna?? - DALLAPARTEDELT2 : @Nathan_Gr_ Mamma mia che Fantacalcio di merda che sto passando. Una delle uniche gioie.. Dusan, ti prego, torna in te! - Retsnomamai : @Laudantes -MAESTRO DEL FANTACALCIO. -Account che mi piace leggere. - Agr0_Punk : @_Sim95_ Non esalto nulla, dico che avevano una squadra per salire 'facilmente' fino pochi mesi fa e ora si ritrova… - fantapiu3 : Le ??quotazioni?? #fantacalcio aggiornate della #ChampionsLeague, che torna in campo domani sera, targate #Fantapiu3… -