Fabrizio Romano | Ufficiale | Dean Smith è stato nominato nuovo capo allenatore del Leicester City #LCFC…

Ufficiale: Dean Smith è stato nominato nuovo capo allenatore del Leicester City #LCFC "L'appuntamento vedrà il ritorno di Craig Shakespeare alla panchina del Leicester City. Lo staff tecnico includerà anche l'ex capitano dell'Inghilterra John Terry", conferma il club. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10 aprile 2023

