F1: Vietnam e Sudafrica, due possibili GP in calendario nel 2024 (Di martedì 11 aprile 2023) In vista della stagione 2024, la F1 pensa a un possibile ampliamento dell’attuale calendario includendo al suo interno anche il GP del Vietnam e quello del Sudafrica. A riportare la notizia sul Circus più importante e prestigioso del motorsport è stato il sito GrandPrix.com, che ha fatto capire come il CEO della Formula Uno – Stefano Domenicali – sia intenzionato ad aumentare, almeno a 25, gli appuntamenti annuali. “Le possibilità di vedere un Gran Premio del Vietnam sono improvvisamente aumentate con la notizia della visita di Domenicali in quel Hanoi prima di arrivare in Australia”, si scrive. Per quanto riguarda invece il Sudafrica, si tratterebbe di un ritorno a distanza di tantissimi anni dall’ultima volta della Formula Uno nella Rainbow Nation. Due al momento le ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) In vista della stagione, la F1 pensa a un possibile ampliamento dell’attualeincludendo al suo interno anche il GP dele quello del. A riportare la notizia sul Circus più importante e prestigioso del motorsport è stato il sito GrandPrix.com, che ha fatto capire come il CEO della Formula Uno – Stefano Domenicali – sia intenzionato ad aumentare, almeno a 25, gli appuntamenti annuali. “Letà di vedere un Gran Premio delsono improvvisamente aumentate con la notizia della visita di Domenicali in quel Hanoi prima di arrivare in Australia”, si scrive. Per quanto riguarda invece il, si tratterebbe di un ritorno a distanza di tantissimi anni dall’ultima volta della Formula Uno nella Rainbow Nation. Due al momento le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1ingenerale_ : Vietnam e Sudafrica starebbero sgomitando per un posto nel calendario 2024 di #F1 - zan62 : RT @dariodalb10: @antonluca_cuoco Bombe atomiche, discrimazioni razziale legale per buona parte del 900, pena di morte, sostegno ai fascism… - LiveGPit : #F1 Vietnam e Sudafrica spingono per avere un GP nel 2024 ?? @ACirelli99 - theshieldofspo1 : La Formula 1 potrebbe sbarcare molto presto in Vietnam e di un grande ritorno in Sudafrica #TSOS // #F1 //… - partigianosiro : @MarcoFattorini Mentre vedeva i massacri in Iraq, in Cile, in Palestina, in Serbia, in Donbas, in Vietnam, in Sudaf… -