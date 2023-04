F1 | Christijan Albers | “Ho paura di dire ciò che penso veramente di Sergio Perez | mi sono arrivate minacce di morte”

Leggi su oasport

(Di martedì 11 aprile 2023) L’ex pilota di Formula 1, oggi impegnato come analista per il servizio streaming Viaplay in Olanda, ha svelato di aver ricevutodiin seguito alle esternazioni effettuate su. La rivelazione è avvenuta durante un podcast tenuto sulla versione online della testata De Teleegraf. Il quarantaquattrenne olandese, con un passato da protagonista nel DTM prima di trascorrere un triennio in F1 fra Minardi e Spyker, ha spiegato che a suo modo di vedere l’atteggiamento assunto dal pilota di Guadalajara alimenta una sorta di fanatismo sui social network. “Da fine 2022si pone come se dovesse diventare Campione del Mondo 2023 o, quantomeno, abbia una possibilità di riuscirci. Continua a creare aspettative attorno a sé, fatto che sta ...