Ezio Greggio travolto dalle critiche per il video alla mamma di Enea, cosa ha detto? Tutta la storia del bimbo abbandonato (Di martedì 11 aprile 2023) Enea è il bimbo abbandonato dalla mamma nella Culla per la Vita del Policlinico di Milano il giorno di Pasqua; ma cosa c’entra Ezio Greggio con questa storia e cosa ha detto lo storico conduttore di Striscia la Notizia nel video che è stato sommerso da commenti e critiche? Leggi anche: Striscia la notizia, Ezio Greggio ha una fidanzata... Leggi su donnapop (Di martedì 11 aprile 2023)è ilnella Culla per la Vita del Policlinico di Milano il giorno di Pasqua; mac’entracon questahalo storico conduttore di Striscia la Notizia nelche è stato sommerso da commenti e? Leggi anche: Striscia la notizia,ha una fidanzata...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Ezio Greggio e l’appello alla mamma di Enea: torna, resterai anonima e ti daremo una mano - ilmessaggeroit : Ezio Greggio, l'appello alla mamma del bimbo abbandonato a Milano: «Torna da lui, ti daremo una mano» - Stefanialove_of : Ho sempre sostenuto che Ezio Greggio non faccia ridere, questa è la conferma. - Soleluna790210 : Certo che siamo dei geni anche noi che scriviamo di #Enea su un social lamentandoci che non è stato tutelato l’anon… - Zorba2017 : RT @MarcoStac: Sul fatto di Milano: Ezio Greggio è il dito, la luna su cui dovremmo concentrarci è la società in cui viviamo, dove si rende… -