Ezio Greggio risponde alle polemiche dopo l'appello alla mamma del bimbo abbandonato a Milano (Di martedì 11 aprile 2023) Il video e le polemiche - A scatenare molte polemiche era stato un video pubblicato da Greggio sui social in cui si rivolgeva alla madre del piccolo. 'Ti daremo una mano perché Enea merita una mamma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 aprile 2023) Il video e le- A scatenare molteera stato un video pubblicato dasui social in cui si rivolgevamadre del piccolo. 'Ti daremo una mano perché Enea merita una...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Ezio Greggio e l’appello alla mamma di Enea: torna, resterai anonima e ti daremo una mano - SirDistruggere : In attesa di un commosso video di Ezio Greggio indirizzato a questo signore. - ilmessaggeroit : Ezio Greggio, l'appello alla mamma del bimbo abbandonato a Milano: «Torna da lui, ti daremo una mano» - i404_it : Enea, il parto in anonimato, le culle per la vita e il brutto scivolone di Ezio Greggio. - Ludy36159679 : RT @LucillaMasini: Ezio Greggio, che ha patteggiato sei mesi di carcere dopo aver transato 20 milioni di euro col Fisco, fa la morale alla… -