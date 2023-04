Ezio Greggio nella bufera dopo l’appello alla madre del bimbo abbandonato a Milano (Di martedì 11 aprile 2023) Ezio Greggio criticato per l’appello alla madre del bimbo abbandonato l’appello lanciato da Ezio Greggio alla madre di Enea, il bambino abbandonato nella Culla per la vita del Policlinico di Milano, per convincerla a tornare sui suoi passi non è piaciuto a tutti, anzi. Il conduttore di Striscia La Notizia, infatti, è stato aspramente criticato sui social in particolar modo per la frase “il tuo bambino merita una mamma vera”. Parole con le quali, secondo l’accusa di diversi follower, Ezio Greggio “ha insultato tutti i genitori adottivi”. “Ha sminuito le madri adottive e ignorato tutte le motivazioni ... Leggi su tpi (Di martedì 11 aprile 2023)criticato perdellanciato dadi Enea, il bambinoCulla per la vita del Policlinico di, per convincerla a tornare sui suoi passi non è piaciuto a tutti, anzi. Il conduttore di Striscia La Notizia, infatti, è stato aspramente criticato sui social in particolar modo per la frase “il tuo bambino merita una mamma vera”. Parole con le quali, secondo l’accusa di diversi follower,“ha insultato tutti i genitori adottivi”. “Ha sminuito le madri adottive e ignorato tutte le motivazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Ezio Greggio e l’appello alla mamma di Enea: torna, resterai anonima e ti daremo una mano - ilmessaggeroit : Ezio Greggio, l'appello alla mamma del bimbo abbandonato a Milano: «Torna da lui, ti daremo una mano» - SirDistruggere : In attesa di un commosso video di Ezio Greggio indirizzato a questo signore. - lightmind123 : RT @luca_caputa: “Enea ha bisogno di una mamma vera”. In poche parole Ezio Greggio ha insultato migliaia e migliaia di genitori adottivi c… - alecad80 : RT @MarcoNoel19: Appello per convincere Ezio Greggio a farsi i cazzi suoi. -