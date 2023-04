Ezio Greggio, bufera dopo le ultime dichiarazioni: “È un insulto ai genitori adottivi” (Di martedì 11 aprile 2023) Ha fatto il giro di tutti i telegiornali il triste episodio della madre che ha abbandonato suo figlio fuori all’Ospedale Mangiagalli di Milano. Il piccolo Enea è stato lasciato in una culla la mattina di Pasqua con una lettera davvero straziante. A tal proposito, Ezio Greggio è intervenuto sulla questione e ha lanciato un appello al genitore. In sostanza, il conduttore ha chiesto alla signora di fare un passo indietro e tornare a riprendere il suo bambino garantendole l’anonimato assoluto. Ezio Greggio: l’appello alla madre di Enea In queste ore, Ezio Greggio ha condiviso un video in cui invita la neo-mamma a rivalutare la sua scelta: “Riprendi il tuo bambino perché merita di avere la sua mamma vera, non una che dovrà occuparsene e che non è la mamma vera. Ci conto tanto”. Il suo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 11 aprile 2023) Ha fatto il giro di tutti i telegiornali il triste episodio della madre che ha abbandonato suo figlio fuori all’Ospedale Mangiagalli di Milano. Il piccolo Enea è stato lasciato in una culla la mattina di Pasqua con una lettera davvero straziante. A tal proposito,è intervenuto sulla questione e ha lanciato un appello al genitore. In sostanza, il conduttore ha chiesto alla signora di fare un passo indietro e tornare a riprendere il suo bambino garantendole l’anonimato assoluto.: l’appello alla madre di Enea In queste ore,ha condiviso un video in cui invita la neo-mamma a rivalutare la sua scelta: “Riprendi il tuo bambino perché merita di avere la sua mamma vera, non una che dovrà occuparsene e che non è la mamma vera. Ci conto tanto”. Il suo ...

