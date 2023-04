Ex Inter e Napoli: nuova panchina per Benny Carbone (Di martedì 11 aprile 2023) Benito Carbone torna a Pavia, dove aveva chiuso la carriera da calciatore e iniziato quella da allenatore sempre in Serie C. Ora l'ex trequartista... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) Benitotorna a Pavia, dove aveva chiuso la carriera da calciatore e iniziato quella da allenatore sempre in Serie C. Ora l'ex trequartista...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - ZZiliani : Nelle nuove 1000 pagine dell’inchiesta #Prisma c’è la prova che la #Juventus aveva in mano il timone di 4-5 club di… - ZZiliani : Incalcolabile il peso in classifica del successo del #Milan. Poteva trovarsi stasera a -5 dall’Inter e fuori dalla… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Le italiane provano a tornare in finale di Champions League - Manuel_Padovani : @AndreaTiberio7 Ma tifi il Napoli o l'inter? Non vi riconosco più -