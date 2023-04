Eva Marie: “Sono in contatto con la WWE per un eventuale ritorno” (Di martedì 11 aprile 2023) Eva Marie non è di certo nota per le sue gesta sul ring, essendo sempre stata piuttosto maldestra all’interno del quadrato e non avendo mai fornito prestazioni degne di nota. Il suo ultimo stint in WWE è terminato nel Novembre del 2021, quando è stata licenziata dopo aver fatto coppia insieme a Piper Niven. Eppure, nonostante la sua scarsa popolarità tra i fan di Wrestling, pare che la rossa sia in contatto con la WWE e che si stia lavorando ad un suo possibile ritorno, come lei stessa ha rivelato a WrestleZone. “Io e la WWE siamo costantemente in contatto” “Certo che potrei tornare, la porta per me è sempre aperta, ci teniamo continuamente aggiornati. Quando mi allontanai dalla federazione per la prima volta era perchè dovevo girare un film, ma comunque Sono sempre aperta alla possibilità di ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 aprile 2023) Evanon è di certo nota per le sue gesta sul ring, essendo sempre stata piuttosto maldestra all’interno del quadrato e non avendo mai fornito prestazioni degne di nota. Il suo ultimo stint in WWE è terminato nel Novembre del 2021, quando è stata licenziata dopo aver fatto coppia insieme a Piper Niven. Eppure, nonostante la sua scarsa popolarità tra i fan di Wrestling, pare che la rossa sia incon la WWE e che si stia lavorando ad un suo possibile, come lei stessa ha rivelato a WrestleZone. “Io e la WWE siamo costantemente in” “Certo che potrei tornare, la porta per me è sempre aperta, ci teniamo continuamente aggiornati. Quando mi allontanai dalla federazione per la prima volta era perchè dovevo girare un film, ma comunquesempre aperta alla possibilità di ...

