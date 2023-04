Eva Grimaldi costretta a ricredersi su Mara Venier: la conduttrice di Domenica In spiattella la verità (Di martedì 11 aprile 2023) Mara Venier rompe il silenzio e mostra a tutti la verità: Eva Grimaldi costretta a ricredersi sulle capacità della conduttrice Mara Venier questa Domenica non si è di certo fermata: nonostante fosse la Domenica di Pasqua, è andata ugualmente in onda con tantissimi ospiti. Rinuncia quindi al pranzo di questa festa, ma non di certo a quello della pasquetta. Nel suo bellissimo appartamento a Roma con vista panoramica sulla capitale, Mara ha deciso di ospitare alcuni cari amici a cena. Coglie allora la palla al balzo per mostrare, non solo sui social, ma anche ai presenti, che non è di certo una donna che rimane con le mani in mano anzi! Abituati a vederla spesso a cena fuori in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 11 aprile 2023)rompe il silenzio e mostra a tutti la: Evasulle capacità dellaquestanon si è di certo fermata: nonostante fosse ladi Pasqua, è andata ugualmente in onda con tantissimi ospiti. Rinuncia quindi al pranzo di questa festa, ma non di certo a quello della pasquetta. Nel suo bellissimo appartamento a Roma con vista panoramica sulla capitale,ha deciso di ospitare alcuni cari amici a cena. Coglie allora la palla al balzo per mostrare, non solo sui social, ma anche ai presenti, che non è di certo una donna che rimane con le mani in mano anzi! Abituati a vederla spesso a cena fuori in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiaTarantino : Scoiattolo Eva Grimaldi #IlCantanteMascherato - EremitaStefano : @milly_2114 @VALE70942077 non puoi averlo @patrizia_ross lo regala solo alle sue figlie vip 24 h 24 non ci sono sta… - Vekasat50350429 : RT @Bomba23Tom: Complimenti ad Eva Grimaldi per l'imitazione di Boney M: non doveva fare praticamente nulla ed è riuscita a farlo pure male… - LeleBlackMagic : È saltato fuori che Benigni ha incornato Nicoletta Braschi con Eva Grimaldi. Si vola! Non è Pasqua, È NATALE! ?????????? - Fla_9512 : Eva Grimaldi che si è fatta sgamare:sta a #IlCantanteMascherato #oggièunaltrogiorno -