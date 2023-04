Europei Ginnastica2023 | Italia conquista l’oro a squadre maschile

(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – L’hato la medaglia d’oro nella gara aai Campionati2023 di Ginnastica artistica in corso ad Antalya, in Turchia: è la prima volta nella storia. Gli azzurri vincono con 249.526 punti, piazzandosi davanti ai padroni di casa fermi a 248.262 e alla Gran Bretagna (246.961 punti). L'articolo proviene daSera.

L'Italia maschile ha conquistato la medaglia d'oro nella gara a squadre ai Campionati2023 di Ginnastica artistica in corso ad Antalya, in Turchia: è la prima volta nella storia. Gli azzurri vincono con 249.526 punti, piazzandosi davanti ai padroni di casa fermi a 248.262 e ...L'Italia maschile ha conquistato la medaglia d'oro nella gara a squadre ai Campionati2023 di Ginnastica artistica in corso ad Antalya, in Turchia: è la prima volta nella storia. Gli azzurri vincono con 249.526 punti, piazzandosi davanti ai padroni di casa fermi a 248.262 e ...

Impresa ad Antalya: per la prima volta nella storia della ginnastica italiana gli azzurri sono saliti sul gradino più alto del podio all'Europeo ...L’Italia ha vinto la gara a squadre degli Europei 2023 di ginnastica artistica e poi ha fatto festa conquistando ben quattro Finali di Specialità. Carlo Macchini ha illuminato la scena alla sbarra, ti ...