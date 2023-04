Europei di Ginnastica Artistica | l’Italia in gara punta al podio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Theymakeusproud : Oggi dovrei andare in palestra quando in tv ci sono gli europei di ginnastica e i master 1000 mi Montecarlo con tre italiani... - LuisaDiPaola5 : RT @Agenzia_Ansa: A poco più di due mesi dal terribile terremoto al confine tra Turchia e Siria, Antalya si appresta a diventare la capital… - quellaconlam : Oggi iniziano gli europei di ginnastica - InterCLAzionale : RT @OA_Sport: Calendario Europei ginnastica artistica 2023: programma, orari, tv, streaming - - Nicola89144151 : @simonesalvador pronto a riferirti su come la Rai si muoverà con tre eventi che di fatto copriranno le stesse giorn… -

Da qualche giorno le squadre azzurre diartistica sono in Turchia, ad Antalya per gliin partenza il 13 aprile. La formazione maschile ha anche già fatto la prova podio. "La prova podio è andata bene ha commentato il ...Il programma , con l'orario e la diretta streaming, della prima giornata deglidi Antalya 2023 diartistica. L'attesa è finita. La rassegna continentale prende inizio in Turchia con le qualificazioni maschili , dove l'Italia scenderà in pedana nella terza e ...Cosi Antalya ospiterà la decima edizione dei campionatiSenior: ben 321 gli atleti, tra ... il presidente della federazione mondiale di, il giapponese Morinari Watanabe, nei ...

Ginnastica: Europei ad Antalya, azzurre difendono titolo Agenzia ANSA

Cosi Antalya ospiterà la decima edizione dei Campionati Europei Senior: ben 321 gli atleti ... il presidente della federazione mondiale di ginnastica, il giapponese Morinari Watanabe, nei giorni ...Da qualche giorno le squadre azzurre di ginnastica artistica sono in Turchia, ad Antalya per gli Europei in partenza il 13 aprile. La formazione maschile ha anche già fatto la prova podio. “La prova ...