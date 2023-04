Europa Verde Campania a teatro in nome della solidarietà (Di martedì 11 aprile 2023) Al Troisi vince la solidarietà. Tutto esaurito nel teatro del quartiere di Fuorigrotta per l’attesa prima dello spettacolo di beneficenza dal titolo “È arrivato il Robottino”. Una commedia comica che porta la firma di Maria Micale e Antonio Germano. La serata, organizzata da Europa Verde con le parrocchie, vede la platea piena, e fa comprendere, ancora di più, la bontà dell’evento, ideato per devolvere il ricavato alla Caritas Interparrocchiale don P. Borredon che a sua volta aiuterà le persone in difficoltà. Saranno costruite delle docce per i clochards e acquistata biancheria intima per loro. Lo spettacolo messo in scena dagli attori della Compagnia “Nuovamente” vede protagonista una famiglia partenopea alle prese con un robot domestico davvero fuori dall’ordinario. Ne vengono fuori situazioni fra ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 aprile 2023) Al Troisi vince la. Tutto esaurito neldel quartiere di Fuorigrotta per l’attesa prima dello spettacolo di beneficenza dal titolo “È arrivato il Robottino”. Una commedia comica che porta la firma di Maria Micale e Antonio Germano. La serata, organizzata dacon le parrocchie, vede la platea piena, e fa comprendere, ancora di più, la bontà dell’evento, ideato per devolvere il ricavato alla Caritas Interparrocchiale don P. Borredon che a sua volta aiuterà le persone in difficoltà. Saranno costruite delle docce per i clochards e acquistata biancheria intima per loro. Lo spettacolo messo in scena dagli attoriCompagnia “Nuovamente” vede protagonista una famiglia partenopea alle prese con un robot domestico davvero fuori dall’ordinario. Ne vengono fuori situazioni fra ...

