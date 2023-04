Europa League | la designazione arbitrale di Feyenoord-Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Pronti per i Quarti di Europa League? ? Ultimi biglietti disponibili ???? ?? - caraschella : @NestolaEdoardo @SkySport 7 champions le vinci perché sei forte ma anche perché hai culo, non voglio fare lo juvent… - NestolaEdoardo : @caraschella @SkySport Vero, hai completamente ragione. Infatti si dice che anche in quell'ambito il Milan sia una… - MKvaradona1926 : @castold86 @GoalItalia Pensa all’Europa League che potrebbe essere una delle ultime volte in Europa per molto tempo - RadioRossonera : 'Io credo di essere considerato uno dei migliori difensori d’Europa solo perché la mia squadra attuale sta giocando… -

Nella puntata di oggi parliamo del calcio portoghese che si incrocia con il nostro in, del pericolo numero uno per la Roma ine vi presentiamo due allenatori di grido in Germania.Domani a San Siro va in scena l'andata del quarto di finale di Championspiù atteso dalle nostre parti, quello tra Milan e Napoli, che si sfidano per un posto in ... Spalletti campione d', ......alla vittoria del campionato e che abbiamo il potenziale per vincere la Champions: c'è ... Io credo di essere considerato uno dei migliori difensori d'solo perché la mia squadra attuale ...

Capello su Roma e Lazio: «Mou può vincere l’Europa League, Sarri apre un ciclo. Cassano Non andrei mai contro ilmessaggero.it

Crollata al quinto posto in campionato l’Inter ha la grande occasione di riscattarsi in Champions League, dove nei quarti di finale dovrà superare il Benfica. Nell’altro quarto di finale in programma ...Paulo Sousa si è lasciato ad un pronostico sulla sfida valida per i quarti di finale di Europa League tra due sue ex squadre, ovvero la Juventus e lo Sporting Lisbona. Paulo Sousa sta facendo un buon ...