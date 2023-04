Europa League, gli arbitri: Martinez per Feyenoord-Roma, Meler per Juventus-Sporting (Di martedì 11 aprile 2023) Saranno José Maria Sanchez Martinez e Halil Umut Meler gli arbitri che dirigeranno Feyenoord-Roma e Juventus-Sporting Lisbona, sfide di andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì 13 aprile. Lo spagnolo ha già arbitrato i giallorossi di Mourinho in Conference League, in occasione del 4-0 sul Bodo Glimt, mentre il secondo precedente risale al 2020 sempre in una sfida di Europa League contro il Gent (1-1). I suoi assistenti saranno Raul Cabanero e Inigo Prieto, il quarto uomo Cesar Soto Grado, mentre al Var ci saranno Juan Martinez Munuera e Guillermo Cuadra. Per quanto riguarda la Juventus, invece, non ci sono mai stati incroci ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Saranno José Maria Sancheze Halil Umutgliche dirigerannoLisbona, sfide di andata dei quarti di finale diin programma giovedì 13 aprile. Lo spagnolo ha già arbitrato i giallorossi di Mourinho in Conference, in occasione del 4-0 sul Bodo Glimt, mentre il secondo precedente risale al 2020 sempre in una sfida dicontro il Gent (1-1). I suoi assistenti saranno Raul Cabanero e Inigo Prieto, il quarto uomo Cesar Soto Grado, mentre al Var ci saranno JuanMunuera e Guillermo Cuadra. Per quanto riguarda la, invece, non ci sono mai stati incroci ...

