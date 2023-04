Estonia, il nuovo governo valuta la revoca del diritto di voto ai cittadini russi e bielorussi (Di martedì 11 aprile 2023) Secondo quanto previsto dalla Costituzione estone, tutti i cittadini stranieri residenti stabilmente in Estonia possono votare alle elezioni, che si svolgono ogni quattro anni. Ma questa norma, dopo l’inizio della guerra russa contro l’Ucraina, è diventata oggetto di discussione politica e di dibattito nell’opinione pubblica. E ora che si sta formando il nuovo governo estone, dopo le elezioni dello scorso 5 marzo che hanno visto la vittoria della leader del Partito Riformatore Estone, Kaja Kallas, la coalizione Reform-Eesti 200-SDE sta riflettendo sulla possibilità di «sospendere i diritti dei cittadini della Federazione Russa e della Bielorussia di votare alle elezioni locali, senza modificare la Costituzione». Il ministro dell’Interno, Lauri Läänemets, ha sottolineato che «questo è ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Secondo quanto previsto dalla Costituzione estone, tutti istranieri residenti stabilmente inpossono votare alle elezioni, che si svolgono ogni quattro anni. Ma questa norma, dopo l’inizio della guerra russa contro l’Ucraina, è diventata oggetto di discussione politica e di dibattito nell’opinione pubblica. E ora che si sta formando ilestone, dopo le elezioni dello scorso 5 marzo che hanno visto la vittoria della leader del Partito Riformatore Estone, Kaja Kallas, la coalizione Reform-Eesti 200-SDE sta riflettendo sulla possibilità di «sospendere i diritti deidella Federazione Russa e della Bieloa di votare alle elezioni locali, senza modificare la Costituzione». Il ministro dell’Interno, Lauri Läänemets, ha sottolineato che «questo è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ScikingFS : RT @ultimora_pol: ???? #Estonia, si dimette il governo #Kallas: si tratta ovviamente di un atto dovuto in seguito all'elezione del Riigikogu,… - ravel80262268 : Estonia, si dimette il governo Kallas: si tratta ovviamente di un atto dovuto in seguito all'elezione del Riigikogu… - ultimora_pol : ???? #Estonia, si dimette il governo #Kallas: si tratta ovviamente di un atto dovuto in seguito all'elezione del Riig… - unstablelorenzo : A quanto pare il nuovo governo in Estonia vuole legalizzare il matrimonio egualitario - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: ???? #Estonia, la maggioranza annuncia la composizione del nuovo governo #Kallas: 6 ministri a #Reform (Liberali), 3 minist… -