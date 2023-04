ESTATE 2023 ALL’INSEGNA DEL CABARET: con Marco Corpo (Di martedì 11 aprile 2023) “La Commedie d’art en CABARET Teatro e CABARET, un connubio inscindibile e imprescindibile. Uno spettacolo curioso ed allegro, audace e molto corale…il cui autore, e quindi anche comico, con la sua ironia ha saputo rappresentare la vera essenza della vita, formata dalle sofferenze e amarezze, dai dubbi e dalle incertezze, che ci propone quotidianamente. La sua kermesse, ha saputo dare ad ogni spettatore, un momento di riflessione, emozione, ma soprattutto stupore con grandi momenti di umorismo, che fa, al momento stesso riflettere, mettendo a nudo una serie di difetti che si mescolano all’interno ironia e surrealismo in cui non manca una buona dose di puro sentimento. Lo spettacolo è in sintesi un viaggio di vita quotidiana pronto a ribaltare come ogni suo spettacoli, unendo i numeri più classici a quelli sentimentali e ... Leggi su thegametv (Di martedì 11 aprile 2023) “La Commedie d’art enTeatro e, un connubio inscindibile e imprescindibile. Uno spettacolo curioso ed allegro, audace e molto corale…il cui autore, e quindi anche comico, con la sua ironia ha saputo rappresentare la vera essenza della vita, formata dalle sofferenze e amarezze, dai dubbi e dalle incertezze, che ci propone quotidianamente. La sua kermesse, ha saputo dare ad ogni spettatore, un momento di riflessione, emozione, ma soprattutto stupore con grandi momenti di umorismo, che fa, al momento stesso riflettere, mettendo a nudo una serie di difetti che si mescolano all’interno ironia e surrealismo in cui non manca una buona dose di puro sentimento. Lo spettacolo è in sintesi un viaggio di vita quotidiana pronto a ribaltare come ogni suo spettacoli, unendo i numeri più classici a quelli sentimentali e ...

