Esplode il Terzo Polo, scontro Calenda - Renzi (Di martedì 11 aprile 2023) "Leggo polemiche dentro il Terzo Polo. Mi dispiace. Abbiamo scelto di fare un partito unico e abbiamo già definito le date. Noi non cambiamo idea e lavoriamo in questa direzione", scrive su Twitter ... Leggi su ansa (Di martedì 11 aprile 2023) "Leggo polemiche dentro il. Mi dispiace. Abbiamo scelto di fare un partito unico e abbiamo già definito le date. Noi non cambiamo idea e lavoriamo in questa direzione", scrive su Twitter ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItalyNowadays : Esplode il Terzo Polo, scontro Calenda-Renzi. #Politica - aleagk1 : @repubblica Sul sito il titolo è: Il terzo polo esplode Ora io non ho studiato fisica ma come fa a esplodere il… - Ivano52953991 : @LukeDuke1268 Nella tavola periodica il litio é terzo. L'elio é un gas l'idrogeno esplode. Non c'e' niente di piu'… - infoitinterno : Il Terzo polo esplode sul Cavaliere - VirginiaIsingr1 : Il Triduo non è la premessa o il prologo alla festa, ma la festa in 3 giorni, di cui l'ultimo esplode in 7 settiman… -