Secondo il report quotidiano dello Stato maggiore ucraino, l'esercito russo si sta concentrando in operazioni offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiika, e Maryinsky, nel Donetsk. Lo riporta Rbc - Ukraine. Le forze armate ucraine hanno respinto 52 attacchi.

Esercito Kiev, offensive delle truppe russe nel Donetsk Tiscali Notizie

ROMA, 11 APR - Secondo il report quotidiano dello Stato maggiore ucraino, l'esercito russo si sta concentrando in operazioni offensive nelle direzioni Lyman, Bakhmut, Avdiika, e Maryinsky, nel Donetsk ...«La difesa continua», secondo il comandante delle forze di terra dell'esercito di Kiev, Oleksandr Syrskyi, mentre il capo filorusso dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin, sostiene ...