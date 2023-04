Esclusivo Binaghi | ' Sono un eretico | ma ho salvato il tennis'

(Di martedì 11 aprile 2023) " Lo so,unma l'eresia applicata a noi stessi dà ottimi risultati. Non lo dico io,dati elaborati da terzi. Come popolarità abbiamo raggiunto la Ferrari e talloniamo il calcio che ...

Angelo, 62 anni, presidente della Federtennis (oggi tennis e padel) dal 2001, rivendica la crescita della sua creatura: " Ricordo l'inizio, tutti scappavano dalla federazione. Gli ...... di cui il 29 per cento all'estero e il 46 per cento fuori dal Lazio - dichiaracon ... una lounge capace di ospitare fino a 300 persone, una piscina a usodei tennisti". Insomma, una ..."Quest'anno " prevede, numero uno della Fitp - l'indotto per il territorio dovrebbe essere ... una lounge capace di ospitare fino a 300 persone, una piscina a usodei tennisti. La ...

Tennis: ecco gli Internazionali, 'sarà edizione record' Agenzia ANSA

Roma, 4 apr. (askanews) - Gli Internazionali BNL d'Italia entrano in una nuova era e lo fanno indossando l'abito delle occasioni speciali, trasportati da rinnovato entusiasmo e con la forza di numeri ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...