Eros Ramazzotti e Croce rossa | “pace fatta” | cosa è successo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 aprile 2023) Il botta e risposta dopo il malore di una fan al concerto di Firenze. Il cantautore romano: "Nessuna accusa, era ironia" “” trae la. Tutto è iniziato durante un concerto a Firenze quando il cantautore romano, di fronte al malore di una fan, ha interrotto il suo live e, una volta arrivati i soccorritori, gli ha detto: “Siete arrivati 10 minuti in ritardo. Era già morta. Ca..o, siete in 18, che fate lì?”. Il video di quanto accaduto ha fatto il giro dei social. A questa affermazioni ha replicato laitaliana – Comitato di Firenze con un post su Facebook. Post in cui il presidente Lorenzo Andreoni faceva sapere di valutare le vie legali. Nella giornata di ieri è poi arrivata la precisazione di ...