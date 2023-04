Eros Ramazzotti al PalaSele | unica tappa campana del tour mondiale | la scaletta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl “Battito infinito world” diapproda stasera – ingresso ore 19, inizio alle 21 – aldi Eboli per la suain Campania. Uno show attesissimo e sold out già da tempo: “Non vedo l’ora di riabbracciare i miei fan campani per festeggiare anche con loro i miei 35 anni di carriera artistica. Ho pensato a questi concerti – ha spiegato – per celebrare al meglio quest’anniversario. Mi sono messo in gioco, seguendo ogni singola fase di questo lavoro, curando ogni suo dettaglio e sfumatura e in ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia”. Sarà dunque uno spettacolo altamente tecnologico. Fulcro del live, però, rimane la musica e i 25 brani che ripercorrono i 35 anni di carriera di ...